In Brasile sono sicuri che si parlerà di lui per anni. Pedro Guilherme, un nome da appuntarsi quello del centravanti classe '97 che sta brillando al Fluminense da erede di Richarlison, già esploso in Premier League. Ha già segnato 10 gol in 19 partite nel Campeonato Carioca, Leonardo lo conosce a memoria e non a caso è già stato accostato al Milan come opportunità di mercato. Di certo, i rossoneri lo seguono da tempo con il corpo scouting come tutti gli altri prospetti sudamericani più interessanti; fondamentale il giudizio finale di Leonardo stesso, specialmente sui brasiliani.



LE DUE POSIZIONI - Ad oggi, il Milan non ha fatto alcuna offerta né ha avviato una trattativa. Segue Pedro Guilherme, è in lista come molti altri giovani, radar accesi ma non soltanto su di lui. Nel frattempo, la posizione del Fluminense è stata ribadita proprio durante questa settimana agli agenti dell'attaccante e alla sua famiglia che segue ogni passo di Pedro da vicino: la cessione in Europa sarà possibile soltanto per una cifra che tocchi i 30 milioni di euro più premi di valorizzazione futura. Questa l'idea d'incasso del Flu, nonostante la presenza di una clausola da 50 milioni di euro. Sulle sue tracce anche Olympique Lione e Marsiglia, entrambe lo hanno già trattato andando più a fondo del Milan ma senza voler arrivare a quelle cifre; mentre la Roma lo ha tenuto d'occhio ma non si è scaldata. E proprio la valutazione economica così elevata ad oggi frena Leonardo dall'investire su Pedro Guilherme, promettente ma non ancora giocatore da più di 30 milioni. Prudenza, dunque. Ma ne sentiremo parlare...