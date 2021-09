Aspettando il recupero di Olivierdalla sua positività al covid e con uno Zlatannon al meglio, ma pronto almeno per 45 minuti di gara,è già alle prese con una piccola emergenza in attacco. Rebic e Leao sono le alternative pronte all'uso, ma adattate, nel ruolo di prima punta, ma dall'infermeria stanno arrivando notizie positive da, anche in vista della sfida di domenica alle 18 contro la Lazio.Da quando è arrivato a Milano Pellegri è apparso fin da subito indietro di condizione, soprattutto dopo le ultime stagioni condizionate in negativo dagli infortuni.e rafforzando anche un fisico importante. L'idea è quella di esserci contro la Lazio, almeno fra i convocati, ma con la concreta possibilità di trovare l'esordio.Sì perchéLì sarà fondamentale avere un Ibrahimovic al 100%, a maggior ragione se da Giroud non dovessero arrivare novità positive. Per questo(per cui, comunque, lo svedese dovrebbe avere soltanto 45 minuti nelle gambe) sarà fondamentale. Alti carichi e tanta voglia, Pellegri accelera.