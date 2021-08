Dopo la beffa Kaio Jorge, il Milan ha in mano la sua terza punta, coetanea del brasiliano andato alla Juve. C’è infatti l’accordo con il Monaco per Pietro Pellegri sulla base di un prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato attorno ai 6/7 milioni, che diventerà obbligo a determinate condizioni.



LE VISITE - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il ragazzo, che prima firmerà un rinnovo con il club monegasco (per evitare di andare in scadenza nel 2022), è atteso in Italia già nel weekend e svolgerà a Milano le visite mediche, a partire da domani, o al massimo lunedì. Stefano Pioli avrà a disposizione finalmente la sua terza punta, che potrà crescere al fianco di due istituzioni nel ruolo come Ibra e Giroud.