Il Milan è pronto ad accogliere un altro attaccante: in queste ore è arrivato l'ok del Monaco per Pietro Pellegri, un affare ormai in chiusura come anticipato in questi giorni. L'attaccante classe 2001 arriverà i rossonero in prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 6 più il 20% sulla futura rivendita. L'ex Genoa dovrebbe arrivare già domani a Milano per svolgere le visite mediche.



IN CERCA DI RISCATTO - Prima di firmare con il Milan Pellegri rinnoverà il contratto con il Monaco: una formalità legata alla scadenza fissata a giugno prossimo che impedirebbe il prestito. Classe 2001, Pellegri torna in Italia dopo tre anni al Monaco caratterizzati da molti problemi fisici che gli hanno impedito spesso di scendere in campo. Ora Pellegri volta pagina ed è pronto a crescere e migliorare ancora studiando da vicino Ibra e Giroud: tra due attaccanti d'esperienza spunta lui, l'ex baby talento del Genoa pronto a iniziare la nuova avventura in rossonero.