Milan, Pellegrino in prestito? Primi contatti con due club

Il Milan può registrare qualche movimento in uscita da qui a giovedì 1° febbraio, quando chiuderà la finestra di mercato invernale. Tra i giocatori rossoneri che sono considerati sulla lista dei cedibili c'è Marco Pellegrino, tornato tra i convocati di Pioli per il match contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Relevo, il difensore centrale argentino è seguito dal Racing Club de Santander e dal Watford, che si sono già messi in contatto con il Milan per provare a prendere l’ex Platense in prestito, ma senza opzione di riscatto.



In questa stagione, prima dell'infortunio alla caviglia di fine ottobre, il centrale argentino ha messo piede in campo solo una volta, per 68 minuti nella sfida pareggiata contro il Napoli, prima di tornare in campo, durante gli scorsi giorni, con la Primavera guidata da Ignazio Abate.