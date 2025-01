Getty Images

Milan, Pellegrino può tornare al Platense

Daniele Longo

24 minuti fa



Marco Pellegrino, difensore argentino legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2028, ha appena rescisso il prestito co l'independiente che doveva scadere nel dicembre del 2025. Per il classe 2002 si prospetta una nuova avventura in Argentina: dopo l'interesse dell'Huracan si è mossa anche il Platense, ovvero il club dove Marco è cresciuto prima di essere acquistato dal Milan.