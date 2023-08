Nella notte sono arrivati dei segnali per l'affare che può portare Marco Pellegrino al Milan. Ieri sera il presidente del Platense Sebastian Ordonez era a Milano dove ha incontrato Moncada, e nella notte il giocatore è stato escluso dalla formazione titolare che ha giocato contro il Boca Juniors nella prima giornata del campionato argentino: la partita è finita 3-1 per il Boca con il primo gol di Edinson Cavani in maglia Xeneizes, Pellegrino è entrato solo nell'ultima mezz'ora.



LA TRATTATIVA - Un ulteriore segnale che la trattativa si può concretizzare a breve, a oggi ballano circa 3 milioni tra richiesta e offerta, facilmente colmabili: la valutazione che fa il Platense di Pellegrino è intorno agli 8 milioni di euro, il Milan ha fatto una proposta di 5 alla quale ha aggiungo una percentuale sulla futura rivendita. I dialoghi stanno procedendo con serenità, e la sensazione è che alla fine ci si possa venire in contro e trovare una via di mezzo che soddisfi entrambe le parti.



RETROSCENA AZZURRO - Con il giocatore c'è già un accordo totale, manca l'intesa con il club argentino per avere il via libera e portare in Italia quello che potrebbe essere il nono acquisto del Milan in questa sessione di mercato. Nei mesi scorsi Pellegrino è stato un osservato speciale dell'ex ct della Nazionale Mancini, che dopo averlo seguito per diverso tempo stava pensando di convocarlo in azzurro grazie al passaporto italiano. Ora in Italia ci può venire davvero per giocare con un club: il Milan stringe, dal campo arrivano nuovi segnali.