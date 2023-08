Marco, si è presentato nella consueta conferenza stampa a Milanello:"Da questa squadra sono passati tanti brasiliani storici, sono in contatto con Romero e parliamo spesso di questa cosa. Siamo argentini molto giovani e ci aiuteremo a vicenda".Sì, li ho conosciuti e mi hanno dato un caloroso benvenuto. Non ho parlato a livello tattico, ma ho osservato come si muovono e quanta aggressività mettono".: "Sì, proprio in questi giorni ho giocato come difensore centrale. Sono l'unico mancino e posso sfruttare la possibilità che ho di giocare da terzino. Però non ne abbiamo parlato. Per ora l'ipotesi è di essere centrale, poi faremo le prove"."Sarò soddisfatto se avrò giocato, avrò imparato e sono qui per questo. Sono fiancheggiato da grandi giocatori e sarà bello vivere la stagione a fianco a loro".: "Sì, vedremo col passare del tempo. Ora sto pensando solo a questa nuova avventura. Ci sarà tutto il tempo per migliorare e crescere. Per svilupparmi. Voglio giocare il più possibile, ma servirà tempo e allenamento".: "Lo conosco bene, abbiamo lo stesso agente. Ha avuto la possibilità di giocare nella nazionale italiana, ma penso al presente"."So che Palermo mi ha accostato a lui. Ha avuto una carriera fantastica, io vorrei arrivare a quei livelli e spero di potercela fare"."Sì, ricopro il ruolo di difensore centrale, ma ho giocato come terzino sinistro. Posso fare anche il libero".: "Sono molto legato a Martin Palermo, mi ha accompagnato nel mio debutto, non me lo dimenticherò mai. Ne ho parlato e mi ha detto che sarebbe stata un'avventura nuova e complessa, ma mi ha tranquillizzato. Mi ha detto che avrei dovuto chiedere e studiare"."Da ragazzo giocavo anche a tennis, poi a 13/14 anni ho scelto solo il calcio. Nel tennis non sei supportato, sei più solo. Ti crea una buona personalità"."Sì, sono arrivato a Milano e ho trovato un mondo diverso. Struttura favolosa, squadra incredibile. Spero di contribuire con tutto ciò che posso. Sono a disposizione"."Tutti conosciamo la storia fantastica di questo club, il più grande al mondo. Una grande responsabilità e sono felice di essere qui. Da piccolo mi piacevano Sergio Ramos e Maldini ovviamente"."Sono arrivato poco tempo fa, mi sono già allenato con la squadra. Il gruppo mi sta aiutando tantissimo. È un calcio molto tattico, con movimenti che in Argentina non facciamo. Pioli e lo staff mi stanno aiutando"."Sono giovane, negli anni precedenti però ho fatto già diversi gol. Ho fatto diverse partite in prima squadra, pochi gol. Di più nelle giovanili, spero di aumentarli".Quando si gioca a calcio ci sono tanti sogni nel cassetto. Nel mio caso è successo tutto velocemente. Ho iniziato a giocare in prima squadra giovanissimo e ora essere qui è ancora un altro sogno".