Milan, Pellegrino torna a disposizione di Pioli: intanto lo cerca l'Anderlecht

Redazione CM

Dopo due gare giocate con la Primavera di Abate il difensore centrale del Milan Marco Pellegrino è pronto a tornare in prima squadra: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il classe 2002 argentino domani sarà nuovamente convocato da Stefano Pioli per la sfida contro il Bologna.



LA RICHIESTA DELL'ANDERLECHT - Intanto su di lui si è gettato l'Anderlecht, club belga secondo in Jupiler League, complice il poco spazio ottenuto in rossonero fino ad ora, anche a causa del brutto infortunio al calcagno rimediato contro il Napoli: la richiesta è quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che non convince assolutamente il Milan.