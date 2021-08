Il Milan nelle ultime ore ha accelerato fortemente per Yacine Adli, centrocampista classe 1997 di proprietà del Bordeaux. Le due società sono molto vicine a chiudere un'operazione da circa 10 milioni di euro più bonus. Anche il presidente Gerard Lopez, intervenuto a RMC Sport, lo ha confermato: "​Non è sbagliato dire che il Milan è ben piazzato per l'acquisto del giocatore. Se l'operazione andrà in porto lo sapremo nei prossimi giorni ma i rossoneri sono in contatto avanzato con il calciatore".