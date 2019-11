Ha compiuto da poco i 17 anni e il suo nome è finito sulla bocca dei principali club europei: Eduardo Camavinga ha impiegato pochissimo tempo ad imporsi da titolare con la maglia del Rennes, sia in campionato che in Europa League e a giugno è destinato ad essere uno dei principali oggetti del desiderio sul mercato.



Tra le società che non si perdono una partita del promettente centrocampista originario dell'Angola c'è il Milan, che dovrà però guardarsi dalla concorrenza particolarmente agguerrita del Manchster United. La conferma arriva direttamente dalle parole del presidente del club bretone, Olivier Letang: “Fosse per me, tratterrei Camavinga per altri 10 anni! Ci sono stati dei contatti, c'è un mercato che chiama e i desideri del calciatore da prendere in considerazione. Ci incontreremo più avanti per parlarne, probabilmente a fine stagione”.