Il Milan e il Villarreal devono incontrarsi per trattare sia per Danjuma che per Chukwueze. Più semplice arrivare all'attaccante classe 1997 olandese ma anche per lui il club spagnolo non vuole concedere, almeno per ora, il prestito secco o con diritto di riscatto, bensì secondo la stampa spganola sta chiedendo l'inserimento quantomeno dell'obbligo di riscatto.