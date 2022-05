Il lavoro di Paolo Maldini e Ricky Massara ha portato avanti a lungo e ad un buon punto le due trattative con il Lille sia per Sven Botman che per Renato Sanches. Per chiudere le due operazioni, per dirla alla Fassone e Mirabelli, servono però le cose formali, ovvero stilare i contratti e organizzare i pagamenti, ma per poter avere il via libera servirà chiarezza dal punto di vista societario con la cessione del Milan (oppure la non cessione) da parte del fondo Elliott per ottenere il via libera al doppio investimento.