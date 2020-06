Ilè pronto a tornare in campo: lo farà venerdì prossimo allo Stadium, 96 giorni dopo l'ultima volta. Era l'8 marzo e il Genoa uscì da San Siro con tre punti meritati: i rossoneri, in quell'occasione, sembrarono assenti, distratti da un momento societario decisamente burrascoso.Ora, però, è il momento delle scelte. Scelte delicate, scelte importanti.. Uno sarà con: in ballo c'è il futuro di parecchi big. Da, per il quale il rinnovo è dietro l'angolo, ai rebus. Gigio è legato al club, ma il contratto in scadenza nel 2021 è uno spauracchio: Raiola non vuole fare torti al Milan e portare via il portiere a parametro zero. Probabile, quindi, un rinnovo a cifre simili a quelle attuali, con l'inserimento di una clausola. Lo svedese, invece, ha ancora intenzione di giocare, ma non vuole essere un peso: aspetta una chiamata dal Milan, pur sapendo che per Ralf Rangnick non sia una priorità., appunto. Eccolo il secondo incontro che attende Ivan Gazidis: l'accordo c'è ed è stato trovato da tempo.. Il prossimo tecnico non si è mai nascosto: vuole avere la gestione dell'intera area sportiva, mettendo l'ultima parola anche in sede di calciomercato. Idee e ruoli che non collimano con il pensiero di. Quando il manager tedesco si era esposto sull'interessamento rossonero, l'attuale direttore tecnico aveva risposto per le rime: "Ha invaso zone nelle quali lavorano dei professionisti con contratto. Porti rispetto".È chiaro a tutti, infatti, che Rangnick e Maldini non potrebbero convivere.. Sarà questa la missione principale di Gazidis: smarcarsi da un intrigo complicato salutando nel migliore dei modi un personaggio storico la cui avventura è, tuttavia, arrivata alla fine.