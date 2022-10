Jakub Kiwior punta al Mondiale in Qatar. Il 22enne difensore polacco dello Spezia è stato promosso all'esordio in nazionale dall'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski: "Non lo conoscevo, lo ammetto, ma poi l'ho visto giocare...".



Dopo il 'no' al West Ham nello scorso mercato estivo, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Kiwior è entrato nel mirino del Milan, con Maldini e Massara pronti ad affondare il colpo a gennaio.