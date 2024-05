Milan, per Guirassy c'è la clausola: occhio al Borussia Dortmund

34 minuti fa

3

Sehrou Guirassy è stato a lungo nel mercato di gennaio uno degli obiettivi per rinforzare l'attacco del Milan che in vista di giugno non ha mollato del tutto la pista. L'attaccante franco guineano classe 1996 ha chiuso la stagione con 30 gol in 30 partite con lo Stoccarda e questa sarà l'estate del suo addio.



Nel suo contratto in scadenza 30 giugno 2026, come confermato da Sky Germania, è presente una clasuola rescissoria da 17,5 milioni di euro che è ampiamente alla portata dei top club. Su di lui ha messo ad esempio fortemente gli occhi il Borussia Dortmund che ne vuole fare il colpo di mercato estivo per la prossima stagione.