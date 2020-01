Il Milan effettua il restyling della fascia sinistra, visto che lo svizzero Ricardo Rodriguez è passato al PSV Eindhoven: dietro al totem Theo Hernandez, in questo momento uno dei terzini più decisivi d'Europa e dal maggior avvenire, visto l'età di soli 22 anni, la dirigenza rossonera ha deciso di puntare su un altro giovane terzino da far crescere alle spalle del francese.



L'AMERICANO ROBINSON, IL THEO HERNANDEZ BIS - Si tratta di Anthonee Robinson, classe 1997 statunitense con cittadinanza inglese, ex Wigan: nato a Milton Keynes e cresciuto nel settore giovanile dell'Everton: ha all'attivo due stagioni in Championship con la maglia del Bolton e dei Latics. Quest'anno ha per ora disputato 27 presenze con una rete realizzata: dotato di grande fisico e atletismo, è alto 183 centimetri e ricorda per caratteristiche proprio Theo Hernandez, colpo dell'estate rossonera.