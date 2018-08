Secondo quanto riportato da Repubblica, il Milan non ha fretta di chiudere la cessione di Carlos Bacca. Se per il mercato in entrata c'è infatti tempo soltanto fino al 17 agosto, per completare la cessione verso la spagna e verso il Villarreal dell'attaccante colombiano c'è spazio fino al 31 agosto, giorno di chiusura del mercato spagnolo.