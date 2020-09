"Tomiyasu piace al Milan? Non vorremmo cederlo, è chiaro che se arrivassero offerte clamorose le terremo in considerazione". Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato così a Sky Sport prima della partita vinta 4-1 sul Parma, ammettendo di fatto l'interesse delle big per il suo difensore, anche ieri uno dei migliori in campo. Per il giapponese classe 1998 Maldini e Massara non hanno ancora presentato offerte, ma è sicuramente un profilo che piace. Giovane, classe 1998, di talento ed estremamente duttile, visto che può giocare da centrale (come quest'anno nel Bologna e come di solito fa con la maglia dei Samurai Blu) o da terzino destro, l'ex Sint Truiden può rappresentare un ottimo investimento. Anche dal punto di vista dell'ingaggio visto, che sotto le Due Torri, guadagna circa 600 mila euro (contratto in scadenza nel 2024).



COSTA TANTO - L'ostacolo principale è rappresentato da cartellino, che non è assolutamente in saldo. Il Bologna per l'ex centrale dell'Avispa Fukuoka due estati fa ha investito circa 9 milioni di euro, ora ne chiede più del doppio. Per convincere Saputo a lasciarlo partire servono oltre 20 milioni di euro, una cifra che spaventa il Milan. Che segue il giapponese ma al momento non intende affondare il colpo. Discorso valido anche per la Roma, che l'ha messo sulla lista dei desideri, senza però intavolare una vera trattativa.