Nella prossima finestra di mercato il Milan proverà sicuramente a chiudere un colpo in difesa. Maldini e Massara sono alla ricerca di un centrale importante, che sia di pari livello rispetto a Alessio Romagnoli e Simon Kjaer. Il diktat societario è sempre quello, considerare il profilo di giocatori giovani, già forti ma da valorizzare ulteriormente.



Dopo che durante l’estate si sono fatti diversi nomi ma nessuno si è tramutato in una trattativa vera e propria i rossoneri potrebbero cambiare strategia. Secondo il giornale iberico todofichajes.net, Maldini e Massara starebbero pensando ad un cambio di rotta verso l’argentino Ezequiel Garay, 33enne svincolatosi dal Valencia.



Il procuratore del giocatore, il potentissimo Jorge Mendes, è in ottimi rapporti con i dirigenti del Milan e potrebbe essere la chiave per risolvere la trattativa. Permangono alcune perplessità comunque rispetto a un cambio così repentino di politica da parte dei rossoneri soprattutto in relazione alle precise direttive della proprietà.