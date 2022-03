Il campionato di Serie A entra nella sua fase clou e anche lavivrà nelle ultime 11 partite il suo momento decisivo., in crisi di risultati e di identità dopo i due pari consecutivi con Salernitana e Udinese, a, in un senso o nell'altro. Contro il Napoli,si gioca una fetta significativa di tricolore, obiettivo per il quale la formazione rossoneraE, analizzando alcuni dati statistici, quello che emerge è che, a questo punto della stagione,che possono dirimere la questione tra il raggiungimento uno dei primi quattro e la vittoria.- Perso Kjaer fino al termine della stagione, che comunque non aveva contribuito nel passato campionato a livello realizzativo, i vari Calabria, Tomori e Romagnoli sono assolutamente in linea con le statistiche del 2020/2021; così come, con la stessa cifra di passaggi decisivi (6).: nel campionato scorso, giocato principalmente da subentrante, non aveva apportato pressoché nulla dal punto di vista offensivo, mentre dopo 27 giornate di Serie ASe Bennacer continua a risultare giocatore preziosissimo in termini di costruzione e di avanzamento del baricento, i gol continuano ad essere il tallone d'Achille del giocatore algerino, che ha comunque già migliorato i dati della passata stagione (uno contro zero). E così, venendo alle note dolenti,e il senso di strapotere fisico trasmesso in campoe a cui fanno da contesto prove decisamente sbiadite.- Se l'incursore ivoriano è stato probabilmente il vero volto della prepotente cavalcata del Milan nel passato campionato,, capace di chiudere il campionato con 11 gol all'attivo, a cui aggiungere 7 assist, mentredella formazione di Pioli: il gol contro la Salernitana del 19 febbraio aveva interrotto un'asistenza che resisteva da metà settembre, ma è stata una fiammata isolata in un periodo di grigiore generale anche a livello di impatto mentale sulle partite.Un cambiamento importante ma non sufficiente, anche in considerazione del fatto chefinisce per saltare metà campionato a causa dei suoi acciacchi (è fermo a quota 15 presenze in campionato, l'anno scorso arrivò a 19 totali) e che(4 gol e 10 passaggi decisivi), peraltro molto lontani nel tempo. Quando il gioco si fa duro, i duri dovrebbero cominciare a giocare: ecco, Stefano Pioli confida che, a partire da Napoli, l'uso del condizionale possa fare spazio alle certezze.