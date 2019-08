Diego Laxalt non rientra nei programmi del Milan in vista della prossima stagione. L'esterno uruguaiano - chiuso dalla presenza in rosa di Theo Hernandez e Ricardo Rodriguez - è stato oggetto di negoziazioni con diverse società, tra cui Newcastle (prima della chisura del mercato inglese), Parma e Spal.



LA SITUAZIONE - L'idea iniziale del Milan è quella di cedere l'ex Genoa a titolo definitivo. Un concetto ribadito settimana scorsa alla dirigenza del Parma, che si era fatta viva per il laterale mancino. I dialoghi con i gialloblù, però, non sono proseguiti, motivo per cui la trattativa si è interrotta. Tramontata anche l'ipotesi Spal, che si è defilata nella corsa al giocatore.



PISTA ESTERA - Il futuro di Laxalt, allora, sarà molto probabilmente all'estero: il Milan continua a chiedere almeno 12 milioni, così da non registrare minusvalenze. Diverse richieste sono arrivate da Francia e Spagna, motivo per cui l'entourage del giocatore si è preso qualche momento in più per valutare. Le prossime 48 ore saranno decisive, con un probabile summit in sede con Boban e Maldini.