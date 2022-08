Nuove sirene inglesi per Rafael Leao. L'attaccante portoghese del Milan è nel mirino del Chelsea. Secondo la Gazzetta dello Sport, servirebbero 150 milioni di euro senza l'inserimento di Hakim Ziyech come parziale contropartita tecnica.



In ogni caso è molto più probabile la permanenza del calciatore al Milan, che da settembre tornerà a trattare il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2024.