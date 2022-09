Il Milan sta spingendo sull'acceleratore per il rinnovo di contratto di Rafael Leao e, secondo la Gazzetta dello Sport, i vertici finanziari del club rossonero hanno individuato una nuova possibilità per agevolare l'affare. Essendo arrivato in Italia nel 2019, in questo contratto il portoghese potrebbe usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita portando al ribasso il costo al lordo di un ingaggio netto più alto.