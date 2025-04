Milan, per Maignan notte di controllo in ospedale: ma gli esami non preoccupano

Gli esami ai quali si è sottoposto il portiere francese per ila seguito di uno scontro di gioco col compagno di squadra Alex Jimenezmotivo per il quale non c'è motivo per preoccuparsi. L'ex Lille rientrerà a casa, per godere del meritato giorno di riposo concesso da Conceicao dopo il successo per 4-0, e sarà monitorato dallo staff medico rossonero.Al minuto 52 della sfida contro l'Udinese, in un'uscita fuori area con i piedi, Maignan si è scontrato a tutta velocità con Alex Jimenez, perdendo inizialmente i sensi. Il tempestivo intervento dello staff medico e l'arrivo della barella, gli hanno permesso di ricevere le cure del caso.. Lo spavento e la preoccupazione iniziale sono svaniti una volta che dal ventre dello stadio sono arrivate rassicurazioni sulle sue condizioni.

Nei restanti 40' della sfida con l'Udinese ha giocato Sportiello, maUn'ottima notizia per il Milan, che nelle ultime settimane ha ritrovato la versione migliore del suo portiere, tornato a essere un valore aggiunto. Le voci sul rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026 non sembrano condizionarlo, al momento conta solo il campo, alle ambizioni di un Milan che proverà a vincere la Coppa Italia ed entrare in Europa per rendere meno amara la stagione. Del futuro ci sarà tempo per parlarne.

- Il Milan, che rischia seriamente di non giocare la prossima Champions League, nelle ultime settimane ha fatto un'offerta al ribasso:. Maignan attualmente guadagna circa 3,1 milioni garantiti più bonus e dovrà dare una risposta a quella che è considerata come la proposta definitiva.