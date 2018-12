Ildi questo fine 2018 è una squadra che ha bisogno di fiducia, di punti, di morale, ma soprattutto di importanti innesti dal mercato. La rosa a disposizione (almeno per ora) diè ampiamente migliorabile e non soltanto in un singolo reparto. C'è però un problema di fondo, emerso in particolar modo nelle ultime deludenti uscite stagioni, a cui il neo ade il dtstanno cercando di porre rimedio:Persi per infortunio Lucase Giacomo, infatti, il Milan da oltre due mesi si trova costretta in netta emergenza in mezzo al campo., perchè seppure generosi e volenterosi, oltre che iper-spremuti dal minutaggio che gli sta imponendo Gattuso, Francke Tiemoué(il cui riscatto tra l'altro non è ancora certo e dovrà essere ridiscusso a fine anno) non hanno nella fase di impostazione e nel giropalla il proprio punto di forza.Manca un elemento in grado di alzare o abbassare i ritmi della gara. Insomma manca un regista quanto più puro possa esistere.Il sogno di una parte della dirigenza si chiama. Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto con ila fine anno e i contatti avviati con il suo entourage hanno dato esito positivo.che ad oggi non è convinto al 100% dell'affare. Il nuovo ad preferirebbe un colpo più giovane, di prospettiva, e soprattutto che non abbia un impatto così importante sul conto economico della società alla voce ingaggio. La trattativa è aperta e non sarà semplice completarla. Quale vena interna alla società la spunterà? Gattuso aspetta da tempo un regalo.