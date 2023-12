Matija Popovic, centravanti classe 2006 del Partizan Belgrado è a un passo dal Milan che però non ha ancora chiuso. Secondo Tuttosport la punta e il club rossonero hanno trovato un principio di accordo per arrivare subito a Milano dato che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2023, ma ancora non è stato messo nulla nearo su bianco.