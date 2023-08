Un momento da favola per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese si è subito preso la titolarità nel Milan e ha già conquistato i tifosi, stregati dalla sua qualità e dal suo rendimento. Ma il rossonero non è l'unica gioia per l'ex AZ: a Milano diventerà papà.



Tijjani e Marina sono in dolce attesa, l'annuncio lo hanno dato il giocatore del Milan e sua moglie con un video su Instagram nella giornata di mercoledì, incassando l'affetto dei compagni di squadra e di tutti i follower.