Il Milan torna da Newcastle dopo la vittoria sui Magpies, che consente alla squadra di Stefano Pioli di chiudere al terzo posto il girone di Champions e passare ai playoff di Europa League, e al ritorno in Italia trova una buona notizia: non sarà necessario un intervento chirurgico per Malick Thiaw.



GLI ESAMI - Il difensore tedesco, nel corso della sfida di Champions con il Borussia Dortmund a San Siro dello scorso 28 novembre, aveva rimediato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Thiaw si è sottoposto ai controlli previsti e gli esiti sono stati confortanti: l'ex Schalke 04 proseguirà con la terapia conservativa, scongiurato il rischio dell'operazione.