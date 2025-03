Getty Images

I tabloid inglesi non perdono di vista Kyle, nonostante il provvisorio addio all'Inghilterra e alla Premier League: il rinforzo delnel calciomercato di gennaio ha dovuto saltare le ultime due giornate di Serie A a causa di une, nel mentre, ovvero la moglie Annie Kilner e i quattro figli,- Ma non è finita qui. Dopo la partenza di questi ultimi da Milano, le foto pubblicate dal Daily Mail e dal Sun ritraggono il 34enne, mentrein cui sta vivendo da quando è arrivato a Milano,, con cui si è mostrato: fonti vicini all'inglese affermano che quest'ultimo stesse cenando nel ristorante dell'albergo e che le due donne in questione fossero amiche di un uomo con cui stava condividendo il tavolo.

- Dopodiché Walker, vestito in modo casual con pantaloni blu, maglietta bianca di Prada, cardigan a righe e berretto da baseball, ha percorso pochi chilometri per raggiungere, nella quale il suo gruppo ha speso 3.000 euro per un tavolo «Super Vip» e altri 1.400 euro per una magnum di champagne Dom Perignon, a cui è stata poi aggiunta una bottiglia da 1,75 litri di tequila Clase Azul Reposado da altri 2.000 euro. Stando però alle testimonianze degli amici,uando il resto del gruppo invece si sarebbe fermato fino alle 3.45 del mattino.