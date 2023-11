Niente Borussia Dortmund per Francesco Camarda. L'attaccante del Milan, che sabato contro la Fiorentina ha esordito in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, non sarà della partita contro i tedeschi: il motivo non è tanto l'espulsione rimediata in Youth League contro il Paris Saint-Germain, ma il fatto che la Uefa vieta a chi ha meno di 16 anni e non ha un contratto da professionista di giocare in Champions League.