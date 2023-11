Gentile Procuratore,mando questa mail per capire qualcosa di più sul campioncino in erba del Milan Francesco Camarda, classe 2008. Non pretendo di ricevere un giudizio tecnico sul ragazzo, ma vorrei mi venissero tolti alcuni dubbi che mi sono venuti leggendo tutti i commenti sul giocatore dopo l'ennesimo capolavoro in rovesciata contro il Psg in Youth League. In 12 gare con i ragazzi della Primavera ha già totalizzato 7 reti, si parla di lui ovunque, ma...Non capisco alcune cose che stanno accadendo intorno al ragazzo. Quindi chiedo:1. perché, se è così forte, nessuno dice che quest'anno potrebbe esordire in Serie A?2. perché non ha ancora un contratto da professionista? O comunque se non fosse ancora possibile un qualcosa di simile che lo leghi al Milan per almeno 5 anni ancora?3. ho anche letto che ci sono tanti club europei interessati a lui: ma il Milan venderebbe un giocatore come Camarda?Stefano da Milano, ma ricordiamo che Francesco ha solo 15 anni e sta già giocando con ragazzi anche di 4 anni più grandi di lui.; infatti solo al compimento del 16° anno di età sarà possibile stipulare un contratto professionistico di durata massima triennale (essendo il calciatore minore di età). Non esiste la possibilità di vincolare il calciatore con accordi precontrattuali di nessun genere., ma se non lo blinda con un contratto il calciatore potrebbe essere "soffiato" da un club europeo quasi a costo zero, ossia pagando solo un indennizzo previsto dalla FIFA a favore del club milanese (la c.d. indennità di formazione).Ma ora passo la palla agli utenti di: Francesco Camarda potrebbe già giocare nel nostro campionato di serie A?