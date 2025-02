Milan, perché Conceicao non ha parlato dopo la partita con il Verona

AFP via Getty Images

È bastato un gol diper portare tre punti alnell’anticipo del sabato sera dellaAl termine della gara però l’allenatore rossonero, Sergio, non si è presentato davanti alle telecamere delle tv o ai taccuini dei giornalisti in sala stampa.Nessuna vis polemica però in questo caso. La decisione del mister è stata spiegata da Zlatan, senior advisor di, che ne ha fatto le veci. Il motivo è legato al passato del portoghese. Nelle scorse ore infatti è venuto a mancarestorico presidente delche ha lavorato a lungo con lui e con il quale i rapporti sono stati ottimi.

ha detto Ibra, giustificando l’assenza dell’allenatore. Conceicao dunque tornerà a parlare con i giornalisti lunedì nellaalla vigilia del prossimo impegno dei suoi, incontro il, gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League.