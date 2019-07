. L'ennesima conferma sulle qualità di questo classe '96 del Brasile, talento mescolato ad efficacia, un giocatore vero che ilconosce molto bene da tempo:in tempi non sospetti, sullo stile di quanto fatto con il Flamengo per Paquetà ma senza ancora arrivare a definire tutti gli accordi. Poi, il passo indietro del dirigente brasiliano e la mancata qualificazione alla Champions League hanno fatto ritoccare i piani rossoneri.- Il Milan smentisce ancora l'eventualità di un rilancio per Everton. Al momento non c'è stato alcun nuovo tentativo, l'affare è fermo ai mesi scorsi anzi. Il sospetto di chi si occupa di Cebolinha è proprio che i rumors siano usciti per smuovere gli altri club, il Milan ad oggi non dà segnali:, questione di costi elevatissimi ma anche di aver. Il boom del ragazzo con la Seleçao ha richiamato l'attenzione di tanti club, ultimo in ordine di tempo pure l'Arsenal, giurano in Brasile;, un investimento oneroso con il Milan che oggi preferisce fare scelte diverse e non partecipare al gioco all'asta del Gremio. Everton gradirebbe eccome la destinazione rossonera, non lo ha mai negato, con o senza Leonardo; non è un discorso completamente chiuso, ma si potrebbe fare. Ad oggi, non si procede.