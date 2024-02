Milan, perché è importante conquistare il secondo posto

Il Milan in caso di successo contro il Monza salirebbe al secondo posto in classifica, davanti alla Juventus: chiudere alle spalle dell'Inter sarebbe importante per il cub rossonero, piazzarsi nei primi due posti consente di qualificarsi alla final four di Supercoppa del prossimo inverno in Arabia Saudita, con un assegno da 8 milioni per il vincitore. Insomma: per la gloria e per i soldi.