a dispetto dell’età e degl’infortuni che nell’ultima fase l’hanno rallentata e appesantita.Un’opinione da ascoltare, perché di uno dei massimi giornalisti sportivi italiani, sensibile ed esperto. Ma non per questo un’opinione che ci sentiamo di condividere.Ibra è calcio, è leader, ma anche brand, Ibra è marketing. Al costo di un giocatore qualunque, il Milan si è garantito un giocatore come nessun altro in rosa. Diverso sarebbe stato se il mercato post scudetto avesse garantito un crack a Stefano Pioli. E invece a quanto pare si continua con l’opera di reclutamento di giovani speranze, sperando di azzeccarle.molto più lui di CR7, per capirsi, che continua a inseguire il passato, cambiando club appena può, nel tentativo di inseguire se stesso e senza afferrare che mai riuscirà a prendersi.Nell’ultima stagione, Ibrahimovic (1.167 minuti e 8 gol) ha giocato e segnato più di Origi (598 minuti e 6 gol), l’ultima scommessa rossonera, arrivato peraltro infortunato, com’è stato peraltro per gran parte del 2022.Senza Ibra, Pioli – uno che mai aveva vinto in carriera – non ce l’avrebbe fatta a dare alla squadra – in cui quasi nessuno aveva vinto qualcosa – la forza per credersi grande, a trasmettere quello spirito rivelatosi fondamentale nella volata scudetto, soprattutto dopo la batosta nella semifinale di Coppa Italia.Maldini aveva più di un dubbio sull’efficacia fisica di Ibra anche quando fu Boban a insistere per portarlo a Milano, contando su un’antica amicizia, favorita dalle comuni origini balcaniche. L’ha raccontato Ibrahimovic stesso, non spiegando come tra i compiti che gli furono assegnati, oltre che giocare e fare gol, ci fosse quello di fare maturare una squadra giovane e senza esperienza.Pare che dopo 6 mesi, alla ripresa post lockdown, Ibra si sia rivolto ai suoi dirigenti dicendo che lo seguivano tutti, meno Leao.Se oggi il portoghese è il miglior giocatore della Serie A, lo deve a Ibra molto più che a Pioli, che anzi spesso l’ha utilizzato troppo lontano dalla porta, obbligandolo a rincorse a ritroso che male si associano col suo talento. Il 4-3-3 sarebbe il modulo perfetto per esaltarne le qualità, ma questo è un altro discorso e ci sarà tempo per parlarne.@GianniVisnadi