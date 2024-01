Milan, perché la ribattuta di Theo Hernandez sul rigore non è valida

Incredibile la serata del Milan contro il Bologna: due rigori sbagliati da parte dei rossoneri, Giroud che se lo fa parare da Skorupski e Theo Hernandez, che ha battuto perché il numero 9 era già uscito, che ha preso il palo. Il terzino però avrebbe insaccato la ribattuta, vedendosi poi annullata la rete.



COSA DICE IL REGOLAMENTO - Se in occasione di un calcio di rigore il pallone colpisce il palo o la traversa senza tocco del portiere e torna in campo, il battitore non può essere il primo a toccarlo. Ragion per cui l'esultanza dell'ex Real Madrid e di San Siro è stata strozzata in gola.