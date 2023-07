Dopo l' ufficialità di Reijnders , un altro olandese potrebbe sbarcare al Milan e aggiungersi alla lunga schiera di Oranje in maglia rossonera: parliamo di, attaccante classe 1997 nato a Lagos ma che gioca e segna con la Nazionale dei Paesi Bassi. Danjuma, dopo essere stato schierato dal 1' contro il St. Gallen nella prima uscita amichevole in stagione,: un indizio importante in vista del colloquio tra il Villarreal e il Milan in programma oggi.Il Diavolo vuole ponderare meglio possibile la decisione sul vice Giroud e sul completamento del reparto offensivo:, che piace fin da quando giocava nel Bruges nel 2018-19,, ma non si può ancora definire vicino perchéin maniera definitiva.Con Danjuma in prestito (si dovrebbe lavorare sulla formula, tra diritto e obbligo, e sull'eventuale importo da versare all'accordo, si parla di 4 milioni per il momento)dalla stessa squadra; lo slot da extracomunitario potrebbe essere preso dadel Porto, mentre a destra è prontodel Midtjylland. Diversamente, ecco Chukwueze con una spesa assai onerosa in fascia e una soluzione diversa, sempre low cost, al centro dell'attacco. Il Milan è a un bivio, sono le ore decisive per l'ultima fase del mercato rossonero.