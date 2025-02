Milan, perché Maignan non ha risposto a Dazn sul suo rinnovo

AFP via Getty Images

Momento d’impasse dopo la gara tra, vinta dai rossoneri grazie a una rete di. Nel post match ai microfoni di Dazn si è presentato il capitano, Mike. Il francese ha risposto alle prime domande ma poi è stato protagonista di un siparietto curioso.Prima Maignan è parsoquando è stato chiesto se fosse tornato ad essere il vero Maignan:, ha risposto. La domanda successiva invece era centrata sul suocol club. Alla stessa però Maignan non ha risposto. Quando infatti le telecamere lo hanno cercato, Mike eradall'inquadratura. Sui social è subito partito il tamtam per un accordo che club e giocatore stanno cercando da tempo e che pare essere imminente. La scelta del giocatore di non rispondere a questa domanda sembrava in questo senso una risposta celata.

Ebbene, si è trattato di uncome hanno chiaritoLa società infatti ha subito informato chea una domanda sul rinnovo, bensì perché, perdel broadcaster, il collegamento si era interrotto e dunqueL’emittente ha poi confermato questa versione spegnendo sul nascere le polemiche.