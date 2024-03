Milan, perché non gioca Jovic ma Okafor contro il Verona: la spiegazione di Pioli

Redazione CM

Il Milan fa visita all'Hellas Verona nella 29esima giornata di Serie A, al Bentegodi i rossoneri hanno l'occasione di allungare sulla Juventus portandosi a +3 sui bianconeri frenati in casa dal Genoa. E vanno a caccia del risultato con una sorpresa: come centravanti non gioca Luka Jovic, ma Noah Okafor.



Il riposo di Olivier Giroud dopo le fatiche di UEFA Europa League era stato preventivato e tutti gli indizi portavano alla titolarità di Jovic, prima alternativa. A completare il quartetto offensivo contro il Verona con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, invece, c'è Okafor, idealmente cambio del portoghese a sinistra. Una penalizzazione nei confronti del serbo? Non secondo il tecnico rossonero.



PARLA PIOLI - Prima del calcio d'inizio di Verona-Milan, Stefano Pioli è intervenuto a DAZN per commentare il momento rossonero: "Ci sentiamo bene e per fortuna siamo tutti tornati in buone condizioni. Sarà una partita complicata ma abbiamo le qualità per fare bene".



COSA E' CAMBIATO IN LOFTUS-CHEEK? - "Ha superato i problemi che ha avuto all'inizio. Arrivava da stagioni difficili ma ha trovato maggiore continuità e rendimento. Sta bene, è un giocatore importante. Ogni tanto gli tolgo un po' di minutaggio ma questo fa si che possa giocare la partita successiva".



OKAFOR PRIMA PUNTA: PENALIZZAZIONE PER JOVIC? - "Olivier ha giocato tutta la partita giovedì e potremmo trovare spazi in profondità. Ci sono le caratteristiche giuste per la partita che abbiamo pensato. Cerco di schierare sempre la formazione migliore e avere ii cambi giusti. Non c'è nessuna penalizzazione per Jovic, ma è solo una scelta".