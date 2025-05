Milan, perché Sarri può balzare in pole position per il dopo Conceiçao

Sergio Conceiçao, che osserverà l'ultima di campionato col Monza dalla tribuna per la squalifica figlia dell'espulsione di Roma, è al passo d'addio nonostante un contratto sottoscritto fino a giugno 2026. Molto non ha funzionato tra il tecnico portoghese subentrato a Paulo Fonseca, parte della squadra e l'ambiente in generale.Non volendola legare necessariamente ed evidentemente ad un'altra mossa strategica come quella del direttore sportivo.Per il dopo Conceiçao,all'interno di una lista che contempla diversi candidati e che ha come minimo comune denominatore il fatto di essere italiano e di conoscere il nostro campionato. Un profilo che in casa Milan è stato seguito, trattato, corteggiato ma mai fino in fondo perseguito. O meglio:– per questioni stilistiche e di fede politica, si sussurra –Come per Conceiçao, la proposta contemplava un accordo breve o comunque vincolato alla qualificazione alla prossima Champions League, consentendo alla società rossonera di rescindere anticipatamente l'accordo. Condizioni che Sarri non ritenne ricevibili, spianando la strada a Conceiçao.E' fermo da oltre un anno e alla ricerca di una nuova stimolante sfida, forse l'ultima della sua carriera, ma soprattuttoIn attesa di capire quelli che saranno i primi significativi movimenti in entrata ed in uscita sul mercato, anche il fatto che la formazione rossonera abbia utilizzato con continuità il 4-3-3 come sistema di gioco nelle ultime stagioni è un buon punto di partenza. Curioso poi che tra i giocatori attenzionati per la prossima stagione ci siadel Torino, regista in forza al Torino che Maurizio Sarri aveva suggerito alla Lazio.In attesa che il management rossonero determini i tempi per comunicare la scelta sul futuro allenatore, nella corsa alla panchina oggi di Conceiçao– che non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo del contratto del Bologna –(primo nome di Aurelio De Laurentiis in caso di addio di Conte al Napoli), che a sua volta vuole riflettere sull'offerta di prolungamento con l'Atalanta fino al 2027.