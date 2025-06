Milan, perde quota l’opzione Ricci: sul gioiello del Torino si muove l’Atalanta  

Ivan Juric ha fatto un nome importante al direttore sportivo dell'Atalanta Tony D’Amico per rinforzare il centrocampo nerazzurro: si tratta di Samuele Ricci, play del Torino che ha condiviso una parte importante della sua esperienza in granata proprio con il tecnico croato.



ASSIST DAL MILAN - Ricci è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Torino, che lo ha acquistato nel mercato invernale del 2022 dall'Empoli per 9,5 milioni di euro più altri 2 milioni di eventuali bonus e il 10% sulla futura rivendita. Adesso la sua valutazione sul mercato è quasi triplicata. Il Milan aveva messo le mani sul classe 2001 nel mercato di gennaio su segnalazione di Moncada ma nelle ultime settimane il club rossonero ha fatto delle valutazioni diverse con il nuovo tecnico Allegri e l’opzione sta perdendo quota.



FASE DECISIVA - Si entra in una fase molto delicata, forse decisiva per il futuro di Ricci. L’Atalanta dovrebbe presentare a breve la prima offerta per il centrocampista della Nazionale azzurra, il Torino parte da una richiesta di 30 milioni di euro. E il Milan? Lavora soprattutto sugli arrivi di Javi Guerra dal Valencia e di Granit Xhaka dal Bayer Leverkusen.



