Pericolo Inghilterra su un giovanissimo attaccante italiano che sta già bruciando le tappe da tempo ed ha finito per far parlare di sé nonostante abbia ancora soltanto 15 anni. Si tratta di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che è già andato in gol con il Milan Primavera da sotto età. Secondo quanto scrive il Daily Star ci ha già messo gli occhi sopra nientemeno che il Manchester City campione d'Inghilterra e d'Europa in carica