Milan, personalizzato per Bennacer: le ultime sulle condizioni

GS

Nel corso dell’allenamento odierno, Ismael Bennacer ha svolto lavoro personalizzato sul campo a Milanello. L'algerino, tornato dalla Coppa d'Africa con un leggero problema all'adduttore, dopo aver svolto gli esami strumentali negli scorsi giorni, sta proseguendo con il suo programma di recupero. Come previsto, sta svolgendo lavoro personalizzato.



LE ULTIME – Bennacer, in ogni caso, è vicino al rientro in gruppo che, secondo quanto programmato dallo staff medico rossonero, accadrà nei prossimi giorni. L’algerino punta ad essere disponibile per Frosinone-Milan di sabato pomeriggio (ore 18). A causa della Coppa d'Africa il centrocampista ha saltato sei gare ufficiali, due di Coppa Italia e quattro di campionato.