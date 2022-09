Piove sul bagnato in casa Milan. Stefano Pioli sarà costretto a fare affidamento a tutta la sua conoscenza, e anche a una spiccata dose di creatività, per venire fuori dall’emergenza che caratterizzerà il doppio confronto fondamentale con Dinamo Zagabria in Champions League e Napoli in campionato.



TEGOLA REBIC - Il problema che sta costringendo Ante Rebic ai box è più serio del previsto: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’attaccante croato soffre di una piccola ernia in fase di risoluzione. Al momento non è previsto un intervento chirurgico ma le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente. Brutte notizie arrivano anche sulle condizioni di Divock Origi: l’ex Liverpool non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato nell’immediata vigilia dell’ultima partita contro la Sampdoria. Il suo forfait contro il Napoli è pressoché scontato.