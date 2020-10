Gli scout del Milan sono al lavoro in questi mesi per scovare altri giovani talenti come Hauge e Diaz funzionali al progetto rossonero. Uno di questi, come riporta MilanNews potrebbe essere il classe 2002 Adam Hlozek attaccante o esterno dello Sparta Praga, squadra appena battuta dal Milan in Europa League per 3 a 0 giovedì.



Il laterale è uno dei migliori prospetti del suo campionato e la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni. La profonda crisi in cui versa però lo Sparta potrebbe far abbassare notevolmente questa cifra.