In occasione del Premio Gentleman, l'attaccante polacco del Milan Krzysztof Piatek ha parlato ai microfoni di Sky: "Mi sento meglio, ho segnato e sono felice, anche perché abbiamo vinto ed era questo l’importante. Siamo a un solo punto da Inter e Atalanta, tutto è possibile, ma prima dobbiamo vincere contro la SPAL. Speravamo in una vittoria della Juventus, ma è arrivato solo un pareggio. È un momento difficile, ma speriamo di vincere con la SPAL e che gli altri risultati vadano bene. Crediamo alla possibilità di giocare in Champions. Era difficile pensare che avrei segnato 30 gol al primo anno in arrivo dalla Polonia. Era impensabile. Non penso al mio futuro ora, sono concentrato solo sulla prossima partita. Spero di giocare in Champions e tutto sarà perfetto”.