Grazie ai gol di Piatek su rigore, Theo Hernandez e Bonaventura, il Milan vince 3-2 a Bologna nel posticipo della 15esima giornata di campionato in Serie A. Alla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic (tornato in panchina) non bastano l'autorete di Theo Hernandez e il rigore segnato da Sansone.