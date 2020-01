Qualcosa si muove. Se Krzysztof Piatek è rimasto seduto anche a Brescia per tutti e 90 i minuti nella vittoria, sofferta, del Milan; il suo agente vuole smuovere qualcosa in questa ultima settimana di mercato. Contatto diretto con la dirigenza rossonera per capire quella che è la situazione del polacco, che dal canto suo, le 'idee, ce le ha chiare.



LE CONDIZIONI - Queste, infatti, le parole di ieri del padre dell'ex Genoa: "​Non vuole fare la riserva, è pronto a lasciare il Milan". Nelle ultime settimane diversi club di Premier League, come Tottenham, Crystal Palace e Newcastle, hanno mostrato interesse, per il prestito del giocatore esploso la scorsa stagione, ma il Milan vuole cederlo solo a titolo definitivo. Tanto che tutti i club inglesi che lo hanno cercato hanno virato su altri obiettivi. Oggi un contatto utile per capire se ci sono sviluppi in uscita, con il club di via Aldo Rossi che attende l'offerta giusta, da 30 milioni.