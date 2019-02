Era la gara più attesa della giornata e non ha tradito le attese. La Roma si è fatta preferire per il numero di occasioni create e veemenza, il Milan si rammarica per non aver saputo gestire un gol che poteva dire molto nella corsa per il quarto posto. E' stata la notte della conferma di Piatek, al terzo gol consecutivo con la sua nuova maglia rossonera.



CECCHINO INFALLIBILE - 22 gol in 24 partite ufficiali per Krzysztof Piatek in stagione. Come Mbappè, Messi e Lewandowski ma con meno partite disputate. Il centravanti polacco ha la pistola carica, non ha sofferto minimamente il passaggio in un club con ambizioni importanti. L'intesa con Paquetà cresce di partita in partita e sta diventando un fattore determinante, per la gioia di Eliott che ha investito ben 70 milioni per strapparli alla concorrenza di diversi top club europei.



MEGLIO DI HIGUAIN - Gonzalo Higuain è un attaccante che non ha certo bisogno di presentazioni. Ha segnato in Spagna, Italia e adesso lo sta facendo anche in Inghilterra. Una classe superiore alla media ma con caratteristiche ben specifiche che mal si adattavano al tipo di calcio che vuole proporre il Milan attuale. Che aveva bisogno di un giocatore che attacchi con maggiore costanza la profondità, che partecipi meno alla manovra ma sia più presente in area di rigore. Esattamente quello che sta mostrando Piatek in queste sue prime uscite. Gattuso ha trovato l'attaccante giusto, per un affare rischioso ma anche alla fine ha accontentato le diverse parti interessate.